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参院選投票、午前７時から開始 物価高で審判、未明にも大勢判明

参院選投票、午前７時から開始 物価高で審判、未明にも大勢判明

第２６回参院選は、１０日午前７時から全国約４万６千カ所の投票所で投票が始まる。岸田文雄首相（自民党総裁）にとって、昨年１０月の就任直後の衆院選に続く大型国政選挙。与野党が論戦を交わした物価高対応や安全保障政策、憲法改正などの争点を巡り有権者が審判を下す。１１日未明にも大勢が判明する。 2022年7月10日, Sputnik 日本

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最終盤に街頭演説中の安倍晋三元首相が銃撃を受けて死去する異例の選挙戦となった。投票は午後８時に締め切られ、即日開票される。一部地域では繰り上げられる。選挙区３６７人、比例代表１７８人の計５４５人が立候補した。(c)KYODONEWS

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