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テニス・ウィンブルドン 国枝慎吾、初優勝 「生涯ゴールデンスラム」達成
テニス・ウィンブルドン 国枝慎吾、初優勝 「生涯ゴールデンスラム」達成
テニスのウィンブルドン選手権は10日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、車いす部門の男子シングルスで国枝慎吾選手が初優勝した。国枝選手は四大大会全制覇とパラリンピック金メダルを合わせ「生涯ゴールデンスラム」を達成した。読売新聞が伝えている。 2022年7月10日, Sputnik 日本
2022-07-10T23:55+0900
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国枝選手は、10日の車いす部門の男子シングル決勝でアルフィー・ヒューエット選手（英国）を4－6、7－5、7－6で下した。グスタボ・フェルナンデス選手（アルゼンチン）と組んで出場した9日のダブルス決勝も制している。9日の女子シングルス決勝ではカザフスタンのエレナ・ルバキナ選手（カザフスタン）がオンス・ジャブ―ル選手（チュニジア）に3－6、6－2、6－2で逆転勝ち。四大大会で初優勝を飾った。
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テニス・ウィンブルドン 国枝慎吾、初優勝 「生涯ゴールデンスラム」達成
2022年7月10日, 23:55 (更新: 2022年7月10日, 23:56)
テニスのウィンブルドン選手権は10日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、車いす部門の男子シングルスで国枝慎吾選手が初優勝した。国枝選手は四大大会全制覇とパラリンピック金メダルを合わせ「生涯ゴールデンスラム」を達成した。読売新聞が伝えている。
国枝選手は、10日の車いす部門の男子シングル決勝でアルフィー・ヒューエット選手（英国）を4－6、7－5、7－6で下した。グスタボ・フェルナンデス選手（アルゼンチン）と組んで出場した9日のダブルス決勝も制している。
9日の女子シングルス決勝ではカザフスタンのエレナ・ルバキナ選手（カザフスタン）がオンス・ジャブ―ル選手（チュニジア）に3－6、6－2、6－2で逆転勝ち。四大大会で初優勝を飾った。