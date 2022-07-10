https://jp.sputniknews.com/20220710/6-11919963.html

中国 6月のインフレ率は予想を上回る

中国 6月のインフレ率は予想を上回る

2022年6月の中国の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で2.5％上昇し、専門家の予想をわずかに上回った。中国国家統計局が9日に発表した。 2022年7月10日, Sputnik 日本

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専門家らは、5月のCPI が前年同月比で2.1％上昇したことから、6月は2.4％の伸びになると予測していた。しかし、6月のCPIは、都市部で前年同月比2.5％、農村部では2.6％上昇し、食品は2.9％、非食品が2.5％、消費財が3.5％、サービスが1.7％の伸びとなった。また、中国では6月、生鮮果実の価格は前年同月を19％上回った。

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