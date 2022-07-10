https://jp.sputniknews.com/20220710/lngfox-news-11925956.html

米オクラホマのLNGプラントで爆発＝Fox News

米オクラホマのLNGプラントで爆発＝Fox News

米国・オクラホマ州の液化天然ガス（LNG）プラントで爆発が発生した。Fox Newsが伝えた。 2022年7月10日, Sputnik 日本

2022-07-10T11:41+0900

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ガス

爆発

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地元の警察によると、爆発が起きたのはメドフォード氏のOneOk社のLNGプラント。近隣の家の住民は避難した。爆発はマグニチュード1.74の地震を引き起こした。今のところ、爆発の原因は不明。6月8日、米テキサス州のLNG基地「フリーポート」で火災と爆発が発生し、操業が停止した。部分的な操業開始は10月上旬になるとみられている。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220707/lng2--11876617.html

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