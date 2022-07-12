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日本 新型コロナ感染再拡大 「行動制限という事態とは思っていない」＝後藤厚労相

日本 新型コロナ感染再拡大 「行動制限という事態とは思っていない」＝後藤厚労相

日本の後藤厚生労働相は12日の記者会見で、新型コロナウイルス感染症をめぐり、現時点で新たな行動制限は必要ないという認識を示した。日本のマスコミが報じた。 2022年7月12日, Sputnik 日本

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後藤氏は、新型コロナウイルスの日本全国の感染者数が昨日の時点で3万7000人余りにのぼり、前の週の同じ曜日と比べて約2倍増加したことを明らかにした。一方、「行動制限という事態とは思っていない」との認識を示した。またNHKによると、後藤氏は、夏休みなどで人と人との接触の機会が増えることが予想されるとして、マスクの着用や手洗いなど、基本的な感染防止策の徹底を呼びかけた。関連記事東京の新型コロナ感染者 7月25日にピーク 約1万8000人 AI予測＝報道

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