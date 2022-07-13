https://jp.sputniknews.com/20220713/112-11977711.html
北朝鮮 11日も放射砲発射 2日連続
北朝鮮 11日も放射砲発射 2日連続
北朝鮮は11日、放射砲（多連装ロケット砲）とみられる飛翔体を黄海に向けて発射していたことが分かった。韓国の聯合ニュースが報じている。 2022年7月13日, Sputnik 日本
2022-07-13T16:35+0900
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北朝鮮は10日にも放射砲を2発発射しており、韓国軍当局は北朝鮮が2日連続で放射砲を発射したとみている。共同通信によると、現在、韓国の米軍基地にF35Aステルス戦闘機6機が一時配備されている。一部の韓国メディアは、これを牽制するために発射したのではないかと報じている。関連ニュース
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北朝鮮 11日も放射砲発射 2日連続
北朝鮮は11日、放射砲（多連装ロケット砲）とみられる飛翔体を黄海に向けて発射していたことが分かった。韓国の聯合ニュースが報じている。
北朝鮮は10日にも放射砲を2発発射
しており、韓国軍当局は北朝鮮が2日連続
で放射砲を発射したとみている。
共同通信
によると、現在、韓国の米軍基地にF35Aステルス戦闘機6機が一時配備されている。一部の韓国メディアは、これを牽制するために発射したのではないかと報じている。