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NATO拡大の歴史
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6月、スウェーデンとフィンランドが北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請を行った。加盟が承認されれば、両国には北大西洋条約（1949年に米ワシントンで締結）第5条が適用されることになる。この条文では、加盟国への攻撃はNATO全体の攻撃とみなし、各加盟国は攻撃を受けた国へ援助をしなければならないと規定されている。 2022年7月13日, Sputnik 日本
2022-07-13T18:22+0900
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これまでNATOがどのように拡大し、現在何ヶ国が加盟しているのか、スプートニクが動画で紹介する。
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2022年7月13日, 18:22 (更新: 2022年7月13日, 18:33)
6月、スウェーデンとフィンランドが北大西洋条約機構（NATO）への加盟申請を行った。加盟が承認されれば、両国には北大西洋条約（1949年に米ワシントンで締結）第5条が適用されることになる。この条文では、加盟国への攻撃はNATO全体の攻撃とみなし、各加盟国は攻撃を受けた国へ援助をしなければならないと規定されている。
これまでNATOがどのように拡大し、現在何ヶ国が加盟しているのか、スプートニクが動画で紹介する。