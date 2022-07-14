https://jp.sputniknews.com/20220714/11986093.html
日本の皇室最高齢の三笠宮妃百合子さまが新型コロナ感染
日本の皇室最高齢の三笠宮妃百合子さまが新型コロナ感染
日本の宮内庁は13日、三笠宮妃百合子さま（99）が新型コロナウイルスに感染されたと発表した。症状は軽いという。日本のマスコミが報じた。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T00:49+0900
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毎日新聞が宮内庁を引用して報じたところによると、百合子さまは11日に37度程度の発熱と寒気がみられ、12日には倦怠感やせきの症状が加わったため同日に聖路加国際病院（東京都中央区）で診察を受け、そのまま入院された。13日にPCR検査を受け、新型コロナウイルスに感染されていることが確認された。13日の体温は36度台に低下し、軽いせき以外の症状はなくなり、軽症だという。百合子さまは日本の皇室最高齢。
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日本の皇室最高齢の三笠宮妃百合子さまが新型コロナ感染
2022年7月14日, 00:49 (更新: 2022年7月14日, 00:51)
日本の宮内庁は13日、三笠宮妃百合子さま（99）が新型コロナウイルスに感染されたと発表した。症状は軽いという。日本のマスコミが報じた。
毎日新聞が宮内庁を引用して報じたところによると、百合子さまは11日に37度程度の発熱と寒気がみられ、12日には倦怠感やせきの症状が加わったため同日に聖路加国際病院（東京都中央区）で診察を受け、そのまま入院された。13日にPCR検査を受け、新型コロナウイルスに感染されていることが確認された
。
13日の体温は36度台に低下し、軽いせき以外の症状はなくなり、軽症だという。