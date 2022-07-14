https://jp.sputniknews.com/20220714/11986251.html
日本の総務相とシンガポールの情報通信相が会談 共同声明発表
日本の総務相とシンガポールの情報通信相が会談 共同声明発表
シンガポールを訪問している日本の金子恭之総務相は13日、ジョセフィン・テオ情報通信相と会談し、日本とシンガポール間の情報通信分野における重要な政策課題について意見交換し、共同声明を発表した。日本総務省が発表した。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T01:59+0900
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共同声明には、５G、Beyond 5G 、６G及び新興技術を含むデジタル経済分野における連携強化、サイバーセキュリティの協力深化、AI （人工知能）やデータ流通などでの連携などが盛り込まれた。NHKは「日本政府としては、情報通信分野で急速な技術開発を進める中国を念頭に、ASEAN（東南アジア諸国連合）の中でも高い技術力を持つシンガポールとの連携を強化するねらいがあるものとみられる」と報じている。
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日本の総務相とシンガポールの情報通信相が会談 共同声明発表
シンガポールを訪問している日本の金子恭之総務相は13日、ジョセフィン・テオ情報通信相と会談し、日本とシンガポール間の情報通信分野における重要な政策課題について意見交換し、共同声明を発表した。日本総務省が発表した。
共同声明
には、５G、Beyond 5G 、６G及び新興技術を含むデジタル経済分野における連携強化、サイバーセキュリティの協力深化、AI （人工知能）
やデータ流通などでの連携などが盛り込まれた。
NHKは「日本政府
としては、情報通信分野で急速な技術開発を進める中国を念頭に、ASEAN（東南アジア諸国連合）の中でも高い技術力を持つシンガポールとの連携を強化するねらいがあるものとみられる」と報じている。