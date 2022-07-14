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ウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員

ウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員

ウクライナ政府は長距離の高機動多連装ロケット砲（HIMARS）の供与に向けて米国と交渉を進めている。ウクライナ最高議会国家安全保障・国防・諜報問題委員会の、フョードル・ヴェニスラフスキー委員がテレビ局「ラダ」の生中継で明らかにした。 2022年7月14日, Sputnik 日本

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ウクライナ軍に供与された高機動のミサイルの射程は70キロから80キロになっている。一方、米軍が持つ戦術ミサイルの射程は最大300キロに達する。ヴェニスラフスキー委員によると、ウクライナ軍は長距離の戦術ミサイル獲得に向け、あらゆるレベルで米軍と交渉しているという。米軍はロシアによる特殊軍事作戦開始以降、ウクライナにこれまで73億ドル以上（約1兆円）の軍事支援を行ってきた。関連ニュース

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