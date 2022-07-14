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ウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員
ウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員
ウクライナ政府は長距離の高機動多連装ロケット砲（HIMARS）の供与に向けて米国と交渉を進めている。ウクライナ最高議会国家安全保障・国防・諜報問題委員会の、フョードル・ヴェニスラフスキー委員がテレビ局「ラダ」の生中継で明らかにした。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T11:25+0900
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ウクライナ軍に供与された高機動のミサイルの射程は70キロから80キロになっている。一方、米軍が持つ戦術ミサイルの射程は最大300キロに達する。ヴェニスラフスキー委員によると、ウクライナ軍は長距離の戦術ミサイル獲得に向け、あらゆるレベルで米軍と交渉しているという。米軍はロシアによる特殊軍事作戦開始以降、ウクライナにこれまで73億ドル以上（約1兆円）の軍事支援を行ってきた。関連ニュース
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ウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員

2022年7月14日, 11:25
© AP Photo / The News Tribune/Peter Haleyウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員
ウクライナ、長距離の多連装ロケット砲供与を米軍に要請＝宇最高議会議員 - Sputnik 日本, 1920, 14.07.2022
© AP Photo / The News Tribune/Peter Haley
ウクライナ政府は長距離の高機動多連装ロケット砲（HIMARS）の供与に向けて米国と交渉を進めている。ウクライナ最高議会国家安全保障・国防・諜報問題委員会の、フョードル・ヴェニスラフスキー委員がテレビ局「ラダ」の生中継で明らかにした。
ウクライナ軍に供与された高機動のミサイルの射程は70キロから80キロになっている。一方、米軍が持つ戦術ミサイルの射程は最大300キロに達する。ヴェニスラフスキー委員によると、ウクライナ軍は長距離の戦術ミサイル獲得に向け、あらゆるレベルで米軍と交渉しているという。
ウクライナ大統領室、反転攻勢の開始条件を発表 - Sputnik 日本, 1920, 14.07.2022
ウクライナ大統領室、反転攻勢の開始条件を発表
09:54
米軍はロシアによる特殊軍事作戦開始以降、ウクライナにこれまで73億ドル以上（約1兆円）の軍事支援を行ってきた。
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