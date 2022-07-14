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航空自衛隊と米空軍 東シナ海で合同演習実施
航空自衛隊と米空軍 東シナ海で合同演習実施
日米は日本海、東シナ海、太平洋上空で航空演習を実施した。14日、航空自衛隊が発表した。 2022年7月14日, Sputnik 日本
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演習には航空自衛隊と米空軍から、合わせて50機以上の航空機が参加。米国側からは4機のF-35Aも参加した。航空自衛隊の発表では、演習の目的は航空自衛隊と米空軍間の調整レベルの向上、様々な戦術訓練、さらに中国を牽制することであったと強調されている。関連ニュース
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航空自衛隊と米空軍 東シナ海で合同演習実施
2022年7月14日, 17:00
© 写真 : Staff Sgt. Benjamin Stratton
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日米は日本海、東シナ海、太平洋上空で航空演習を実施した。14日、航空自衛隊が発表した。
演習
には航空自衛隊と米空軍から、合わせて50機以上の航空機が参加。米国側からは4機のF-35Aも参加した。
航空自衛隊の発表では、演習の目的は航空自衛隊と米空軍間の調整レベルの向上、様々な戦術訓練、さらに中国を牽制することであったと強調されている。
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