https://jp.sputniknews.com/20220714/11998023.html
岸田首相「冬に最大９基の原発稼働を指示」 エネルギー安定確保
岸田首相「冬に最大９基の原発稼働を指示」 エネルギー安定確保
日本の岸田首相は14日に記者会見を行い、エネルギー安定供給の確保のため、萩生田経産相に対し、今冬に最大9基の原子力発電所の稼働を進めるよう指示したことを明らかにした。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T18:38+0900
2022-07-14T18:38+0900
2022-07-14T18:47+0900
国内
原発
岸田文雄
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/15/11630985_0:103:3000:1791_1920x0_80_0_0_3e7ca35142fa709a666442cd697e3816.jpg
岸田首相は14日の記者会見で「経済産業大臣に対し、できる限り多くの原発、この冬で言えば最大9基の稼働を進め、日本全体の電力消費量の約1割に相当する分を確保するよう指示した」と述べた。これに加え、ピーク時に余裕をもった安定供給を実現できる水準に目指し、火力発電の供給能力を追加的に10基を目指して確保するよう指示したことも明らかにした。関連記事
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/06/15/11630985_105:0:2772:2000_1920x0_80_0_0_9dce03dc8f9d4a4112d27b07e4a90084.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 原発, 岸田文雄
岸田首相「冬に最大９基の原発稼働を指示」 エネルギー安定確保
2022年7月14日, 18:38 (更新: 2022年7月14日, 18:47)
日本の岸田首相は14日に記者会見を行い、エネルギー安定供給の確保のため、萩生田経産相に対し、今冬に最大9基の原子力発電所の稼働を進めるよう指示したことを明らかにした。
岸田首相
は14日の記者会見で「経済産業大臣に対し、できる限り多くの原発、この冬で言えば最大9基の稼働を進め、日本全体の電力消費量の約1割に相当する分を確保するよう指示した」と述べた。
これに加え、ピーク時に余裕をもった安定供給を実現できる水準に目指し、火力発電の供給能力を追加的に10基を目指して確保するよう指示したことも明らかにした。