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欧州襲う熱波 各地で森林火災

欧州襲う熱波 各地で森林火災

ポルトガルやフランス、クロアチアなど欧州南西部では現在、気温40度を超えるなど猛烈な熱波に見舞われており、各地で森林火災が発生している。 2022年7月14日, Sputnik 日本

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ポルトガル中部やスペインでは今週、熱波の影響で気温40度以上を観測する危険な暑さとなった。これにより森林火災が多発し、各地で消防隊による懸命な消火活動がおこなわれている。フランスやトルコでも同様に森林火災が続いており、クロアチアではアドリア海沿岸部で火災が発生。強風に煽られ、火は高速道路まで到達した。

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