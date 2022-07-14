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欧州襲う熱波　各地で森林火災
欧州襲う熱波　各地で森林火災
ポルトガルやフランス、クロアチアなど欧州南西部では現在、気温40度を超えるなど猛烈な熱波に見舞われており、各地で森林火災が発生している。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T21:39+0900
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ポルトガル中部やスペインでは今週、熱波の影響で気温40度以上を観測する危険な暑さとなった。これにより森林火災が多発し、各地で消防隊による懸命な消火活動がおこなわれている。フランスやトルコでも同様に森林火災が続いており、クロアチアではアドリア海沿岸部で火災が発生。強風に煽られ、火は高速道路まで到達した。
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欧州襲う熱波　各地で森林火災

2022年7月14日, 21:39
ポルトガルやフランス、クロアチアなど欧州南西部では現在、気温40度を超えるなど猛烈な熱波に見舞われており、各地で森林火災が発生している。
ポルトガル中部やスペインでは今週、熱波の影響で気温40度以上を観測する危険な暑さとなった。これにより森林火災が多発し、各地で消防隊による懸命な消火活動がおこなわれている。
フランスやトルコでも同様に森林火災が続いており、クロアチアではアドリア海沿岸部で火災が発生。強風に煽られ、火は高速道路まで到達した。
© AP Photo

森林火災の消火活動に駆け付けた消防隊員（クロアチア・ザトン、13日）

森林火災の消火活動に駆け付けた消防隊員（クロアチア・ザトン、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo

森林火災の消火活動に駆け付けた消防隊員（クロアチア・ザトン、13日）

© AFP 2022 / Adem Altan

上空から森林火災の消火活動にあたるヘリコプター（トルコ・ムーラ県、13日）

上空から森林火災の消火活動にあたるヘリコプター（トルコ・ムーラ県、13日） - Sputnik 日本
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上空から森林火災の消火活動にあたるヘリコプター（トルコ・ムーラ県、13日）

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森林火災が発生したピラ砂丘のキャンプ場から避難した行楽客（フランス・ジロンド県、13日）

森林火災が発生したピラ砂丘のキャンプ場から避難した行楽客（フランス・ジロンド県、13日） - Sputnik 日本
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森林火災が発生したピラ砂丘のキャンプ場から避難した行楽客（フランス・ジロンド県、13日）

© AP Photo / Armando Franca

森林火災が発生し、火に飲み込まれる空き家（ポルトガル・ベンポスタ、13日）

森林火災が発生し、火に飲み込まれる空き家（ポルトガル・ベンポスタ、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Armando Franca

森林火災が発生し、火に飲み込まれる空き家（ポルトガル・ベンポスタ、13日）

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ピラ砂丘のふもとで消火活動にあたる消防隊員（フランス・ジロンド県、13日）

ピラ砂丘のふもとで消火活動にあたる消防隊員（フランス・ジロンド県、13日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Thibaud Moritz

ピラ砂丘のふもとで消火活動にあたる消防隊員（フランス・ジロンド県、13日）

© AFP 2022 / Adem Altan

森林火災の消火活動を手伝う地元住民ら（トルコ・ムーラ県、13日）

森林火災の消火活動を手伝う地元住民ら（トルコ・ムーラ県、13日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Adem Altan

森林火災の消火活動を手伝う地元住民ら（トルコ・ムーラ県、13日）

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火災が発生した森林から立ち上る煙（トルコ・ムーラ県、13日）

火災が発生した森林から立ち上る煙（トルコ・ムーラ県、13日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Adem Altan

火災が発生した森林から立ち上る煙（トルコ・ムーラ県、13日）

© AP Photo / Armando Franca

消火活動中、水で目を洗い流す消防隊員（ポルトガル・コルメイアス、13日）

消火活動中、水で目を洗い流す消防隊員（ポルトガル・コルメイアス、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Armando Franca

消火活動中、水で目を洗い流す消防隊員（ポルトガル・コルメイアス、13日）

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水タンクを積んで火災が発生した森林を走るトラック（ポルトガル・ベンポスタ、13日）

水タンクを積んで火災が発生した森林を走るトラック（ポルトガル・ベンポスタ、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Armando Franca

水タンクを積んで火災が発生した森林を走るトラック（ポルトガル・ベンポスタ、13日）

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山火事を眺める消防隊員ら消防士たち（クロアチア・ザトン、13日）

山火事を眺める消防隊員ら消防士たち（クロアチア・ザトン、13日） - Sputnik 日本
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© AP Photo

山火事を眺める消防隊員ら消防士たち（クロアチア・ザトン、13日）

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