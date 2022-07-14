https://jp.sputniknews.com/20220714/3-11993400.html
東京都 新型コロナ警戒レベル「最高」に引上げ 約3カ月ぶり
東京都 新型コロナ警戒レベル「最高」に引上げ 約3カ月ぶり
東京都では新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることから、約3カ月ぶりに警戒レベルを最も高いレベルまで引き上げた。日テレNEWSが伝えている。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T15:45+0900
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東京都は新型コロナのモニタリング会議を開き、「大規模な感染拡大が継続している」として感染状況についての警戒レベルを1段階引上げ、4段階中最高レベルとした。最高レベルとなるのは4月21日以来、およそ3カ月ぶり。都内の感染者は13日時点で2日連続で1万人を超えている。関連ニュース
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東京都 新型コロナ警戒レベル「最高」に引上げ 約3カ月ぶり
2022年7月14日, 15:45 (更新: 2022年7月14日, 15:59)
東京都では新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることから、約3カ月ぶりに警戒レベルを最も高いレベルまで引き上げた。日テレNEWSが伝えている。
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は新型コロナのモニタリング会議を開き、「大規模な感染拡大が継続している」として感染状況についての警戒レベルを1段階引上げ、4段階中最高レベルとした。最高レベルとなるのは4月21日以来、およそ3カ月ぶり。
都内の感染者は13日時点で2日連続で1万人を超えている。