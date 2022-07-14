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英保守党党首選　6人が第2回投票へ　第1回投票はスナク前財務相がトップ
英保守党党首選　6人が第2回投票へ　第1回投票はスナク前財務相がトップ
英次期首相となる与党・保守党党首選の第1回投票が13日に行われ、6人の候補者が第2回投票に進んだ。保守党委員会のグラハム・ブレイディ委員長が同日、発表した。 2022年7月14日, Sputnik 日本
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第2回投票に進むには、30票以上を獲得する必要があった。スナク前財務相は88票、モーダント通商政策担当閣外相は67票、トラス外相は50票、トゥーゲンハート下院外交委員長は37票、バデノック前平等担当閣外相は40票、ブレイバーマン法務長官は32票を獲得した。第2回投票は14日に行われる。関連ニュース
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英保守党党首選　6人が第2回投票へ　第1回投票はスナク前財務相がトップ

2022年7月14日, 03:42 (更新: 2022年7月14日, 03:45)
© AFP 2022 / NIKLAS HALLE'N英保守党党首選　6人が第2回投票へ　第1回投票はスナク前財務相がトップ
英保守党党首選　6人が第2回投票へ　第1回投票はスナク前財務相がトップ - Sputnik 日本, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / NIKLAS HALLE'N
英次期首相となる与党・保守党党首選の第1回投票が13日に行われ、6人の候補者が第2回投票に進んだ。保守党委員会のグラハム・ブレイディ委員長が同日、発表した。
第2回投票に進むには、30票以上を獲得する必要があった。スナク前財務相は88票、モーダント通商政策担当閣外相は67票、トラス外相は50票、トゥーゲンハート下院外交委員長は37票、バデノック前平等担当閣外相は40票、ブレイバーマン法務長官は32票を獲得した。
ダークホースとして注目を集めているモーダント氏 - Sputnik 日本, 1920, 13.07.2022
英次期首相候補、8人の顔ぶれが明らかに　13日に第1選抜
昨日, 06:16
第2回投票は14日に行われる。
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