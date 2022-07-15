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フィギュアスケート「ジャパンオープン」 日本人出場選手決定
フィギュアスケート「ジャパンオープン」 日本人出場選手決定
日本で10月8日に開催されるフィギュアスケートの3地域対抗戦「ジャパンオープン」の主催者は14日、日本人出場選手を発表した。 2022年7月15日, Sputnik 日本
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日本チームとして男女4選手が出場する。男子は、2022北京五輪銅メダル、2022世界選手権金メダルの宇野昌磨選手（24）と2022北京五輪銀メダル、2022世界選手権銀メダルの鍵山優真選手（19）が参戦。女子は、2022北京五輪銅メダル、2022世界選手権金メダルの坂本花織選手（22）と2019・2020四大陸選手権金メダル、2020全日本選手権優勝の紀平梨花選手（19）が出場する。北米チーム、欧州チームの代表は後日発表されるという。
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フィギュアスケート「ジャパンオープン」 日本人出場選手決定
2022年7月15日, 02:41 (更新: 2022年7月15日, 02:43)
日本で10月8日に開催されるフィギュアスケートの3地域対抗戦「ジャパンオープン」の主催者は14日、日本人出場選手を発表した。
男子は、2022北京五輪銅メダル、2022世界選手権金メダルの宇野昌磨選手（24）と2022北京五輪銀メダル、2022世界選手権銀メダルの鍵山優真選手（19）が参戦。
女子は、2022北京五輪銅メダル、2022世界選手権金メダルの坂本花織選手（22）と2019・2020四大陸選手権金メダル、2020全日本選手権優勝の紀平梨花選手（19）が出場する。
北米チーム、欧州チームの代表は後日発表されるという。