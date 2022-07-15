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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220715/12019759.html
ロシア軍、ウクライナ軍司令部の会合場所を攻撃　将校や外国の武器サプライヤー死亡
ロシア軍、ウクライナ軍司令部の会合場所を攻撃　将校や外国の武器サプライヤー死亡
ロシア軍は14日、ウクライナ軍司令部と外国の武器サプライヤーが会合を開いていたウクライナ中部ヴィーンヌィツャの将校会館を海上発射型高精度ミサイル「カリブル」で攻撃した。会合の参加者たちは死亡した。15日、ロシア国防省のコナシェンコフ報道官が発表した。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T19:18+0900
2022-07-15T19:20+0900
ロシア国防省
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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コナシェンコフ氏によると、会合では、ウクライナ軍への新たな航空機や兵器の供与、ウクライナの航空機の修理などについて協議されていた。
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ロシア軍、ウクライナ軍司令部の会合場所を攻撃　将校や外国の武器サプライヤー死亡

2022年7月15日, 19:18 (更新: 2022年7月15日, 19:20)
© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation / フォトバンクに移行ーゴリ・コナシェンコフ
ーゴリ・コナシェンコフ - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Ministry of Defense of the Russian Federation
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ロシア軍は14日、ウクライナ軍司令部と外国の武器サプライヤーが会合を開いていたウクライナ中部ヴィーンヌィツャの将校会館を海上発射型高精度ミサイル「カリブル」で攻撃した。会合の参加者たちは死亡した。15日、ロシア国防省のコナシェンコフ報道官が発表した。
コナシェンコフ氏によると、会合では、ウクライナ軍への新たな航空機や兵器の供与、ウクライナの航空機の修理などについて協議されていた。
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