https://jp.sputniknews.com/20220715/12019759.html
ロシア軍、ウクライナ軍司令部の会合場所を攻撃 将校や外国の武器サプライヤー死亡
ロシア軍、ウクライナ軍司令部の会合場所を攻撃 将校や外国の武器サプライヤー死亡
ロシア軍は14日、ウクライナ軍司令部と外国の武器サプライヤーが会合を開いていたウクライナ中部ヴィーンヌィツャの将校会館を海上発射型高精度ミサイル「カリブル」で攻撃した。会合の参加者たちは死亡した。15日、ロシア国防省のコナシェンコフ報道官が発表した。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T19:18+0900
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2022-07-15T19:20+0900
ロシア国防省
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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コナシェンコフ氏によると、会合では、ウクライナ軍への新たな航空機や兵器の供与、ウクライナの航空機の修理などについて協議されていた。
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ロシア軍、ウクライナ軍司令部の会合場所を攻撃 将校や外国の武器サプライヤー死亡
2022年7月15日, 19:18 (更新: 2022年7月15日, 19:20)
ロシア軍は14日、ウクライナ軍司令部と外国の武器サプライヤーが会合を開いていたウクライナ中部ヴィーンヌィツャの将校会館を海上発射型高精度ミサイル「カリブル」で攻撃した。会合の参加者たちは死亡した。15日、ロシア国防省のコナシェンコフ報道官が発表した。
コナシェンコフ氏によると、会合では、ウクライナ軍への新たな航空機や兵器の供与、ウクライナの航空機の修理などについて協議されていた。