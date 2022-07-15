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プーチン露大統領、ロスコスモス・ロゴジンCEOを解任
プーチン露大統領、ロスコスモス・ロゴジンCEOを解任
ロシアのプーチン大統領は15日、ロシア国営宇宙開発企業のドミトリー・ロゴジンCEOを解任する大統領令に署名した。大統領令は即日、効力を発した。露大統領府が公式サイトが明らかにした。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T21:17+0900
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2022-07-15T22:29+0900
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大統領府の公式サイトによると、ロゴジン氏の後任には宇宙や防衛産業分野担当の副首相・ユーリ・ボリソフ氏が任命された。ぺスコフ大統領府報道官によると、今回の人事は更迭ではなく、ロゴジン氏には新たな職務が用意されているという。ロゴジン氏は2018年5月からロスコスモスのCEOを務めていた。関連ニュース
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プーチン露大統領、ロスコスモス・ロゴジンCEOを解任
2022年7月15日, 21:17 (更新: 2022年7月15日, 22:29)
ロシアのプーチン大統領は15日、ロシア国営宇宙開発企業のドミトリー・ロゴジンCEOを解任する大統領令に署名した。大統領令は即日、効力を発した。露大統領府が公式サイトが明らかにした。
大統領府の公式サイトによると、ロゴジン
氏の後任には宇宙や防衛産業分野担当の副首相・ユーリ・ボリソフ氏が任命された。ぺスコフ大統領府報道官によると、今回の人事は更迭ではなく、ロゴジン氏には新たな職務が用意されているという。
ロゴジン氏は2018年5月からロスコスモスのCEOを務めていた。