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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
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新型コロナ　日本全国で新規感染11万人超　過去最多を更新
新型コロナ　日本全国で新規感染11万人超　過去最多を更新
日本全国で16日、これまでに新たに11万446人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。これまで過去最多だった2022年2月5日の10万4169人を更新した。日本の各メディアが伝えている。 2022年7月16日, Sputnik 日本
2022-07-16T19:45+0900
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TBSなどによると、16日はこれまでに青森県（975人）、宮城県（958人）、山梨県（481人）、静岡県（2712人）、愛知県（7269人）、和歌山県 （644人）、香川県（593人）、高知県（427人）、山口県（770人）、福岡県（6588人）、熊本県（2752人）、長崎県（912人）、鹿児島県（1701人）、沖縄県（3904人）の14県で過去最多を更新している。15日には全国で10万3311人の新規感染が確認されており、感染者が10万人を超えるのは2日連続となる。岸田文雄首相は14日、新型コロナについてオミクロン株「BA.5」への置き換わりが進み全国的に感染が拡大しているとの認識を示し、「更なる感染拡大に最大限の警戒が必要」と述べた。一方、「新たな行動制限は現時点では考えていない」とし、社会経済活動と感染拡大防止の両立を維持する方針を示している。関連ニュース
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新型コロナウイルス, オミクロン株, 国内

新型コロナ　日本全国で新規感染11万人超　過去最多を更新

2022年7月16日, 19:45
© AP Photo / Koji Sasahara新型コロナ　日本全国で新規感染11万人超　過去最多を更新
新型コロナ　日本全国で新規感染11万人超　過去最多を更新 - Sputnik 日本, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
日本全国で16日、これまでに新たに11万446人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。これまで過去最多だった2022年2月5日の10万4169人を更新した。日本の各メディアが伝えている。
TBSなどによると、16日はこれまでに青森県（975人）、宮城県（958人）、山梨県（481人）、静岡県（2712人）、愛知県（7269人）、和歌山県 （644人）、香川県（593人）、高知県（427人）、山口県（770人）、福岡県（6588人）、熊本県（2752人）、長崎県（912人）、鹿児島県（1701人）、沖縄県（3904人）の14県で過去最多を更新している。
15日には全国で10万3311人の新規感染が確認されており、感染者が10万人を超えるのは2日連続となる。
三笠宮妃百合子さま - Sputnik 日本, 1920, 14.07.2022
日本の皇室最高齢の三笠宮妃百合子さまが新型コロナ感染
7月14日, 00:49
岸田文雄首相は14日、新型コロナについてオミクロン株「BA.5」への置き換わりが進み全国的に感染が拡大しているとの認識を示し、「更なる感染拡大に最大限の警戒が必要」と述べた。一方、「新たな行動制限は現時点では考えていない」とし、社会経済活動と感染拡大防止の両立を維持する方針を示している。
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