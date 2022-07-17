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秋の中間選挙で共和党が勝利すればバイデン氏の罷免手続きへ
秋の中間選挙で共和党が勝利すればバイデン氏の罷免手続きへ
民主党が秋の中間選挙で敗北すれば、共和党はジョー・バイデン大統領の罷免に向けた手続きを開始する。Newsweek が報じた。 2022年7月17日, Sputnik 日本
2022-07-17T10:47+0900
2022-07-17T10:54+0900
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仮に民主党が上院と下院での優勢を失えば、 共和党は罷免（Impeachment）に向けた手続きを開始する。一部の共和党員らは、共和党全体ががこの方針を支持していると指摘している。専門家らは民主党が中間選挙で大きな損失を被ると見ている。 罷免手続きには下院で半数の議席、上院では2/3以上の議席を必要する。11月8日に行われる中間選挙では連邦議会上院の議席の3分の1（34議席）、および下院の全議席（435議席）が改選される。関連ニュース
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秋の中間選挙で共和党が勝利すればバイデン氏の罷免手続きへ

2022年7月17日, 10:47 (更新: 2022年7月17日, 10:54)
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秋の中間選挙で共和党が勝利すればバイデン氏の罷免手続きへ - Sputnik 日本, 1920, 17.07.2022
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民主党が秋の中間選挙で敗北すれば、共和党はジョー・バイデン大統領の罷免に向けた手続きを開始する。Newsweek が報じた。
仮に民主党が上院と下院での優勢を失えば、 共和党は罷免（Impeachment）に向けた手続きを開始する。一部の共和党員らは、共和党全体ががこの方針を支持していると指摘している。
トランプ氏、2024年の米大統領選挙に出馬すると決定 - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2022
トランプ氏、2024年の米大統領選挙に出馬すると決定
7月15日, 11:35
専門家らは民主党が中間選挙で大きな損失を被ると見ている。 罷免手続きには下院で半数の議席、上院では2/3以上の議席を必要する。
11月8日に行われる中間選挙では連邦議会上院の議席の3分の1（34議席）、および下院の全議席（435議席）が改選される。
バイデン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 13.07.2022
米民主党支持者の半数以上が、バイデン氏の2期目望まず
7月13日, 02:12
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