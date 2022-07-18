https://jp.sputniknews.com/20220718/12-12042438.html
フィンランド、冬には1日最大2時間の計画停電の可能性＝現地メディア
フィンランド、冬には1日最大2時間の計画停電の可能性＝現地メディア
フィンランドでは電力不足から、今冬にも一般家庭の電気供給が1日最大2時間止まる可能性がある。17日に公共テレビYLEが伝えた。 2022年7月18日, Sputnik 日本
2022-07-18T05:30+0900
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経済
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起こり得る電力不足はロシア産エネルギー資源、石油、ガスに頼らないことに起因し、それらの代替を見つけることは極めて難しいという。計画停電は非常事態にのみ適用される最終手段であり、フィンランドの冬の電力事情はオルキルオト原発1号と3号の稼働にかかっているという。同原発の稼働は定期的に延期されており、現時点では12月に予定されている。
https://jp.sputniknews.com/20220704/72-11821381.html
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フィンランド、冬には1日最大2時間の計画停電の可能性＝現地メディア
フィンランドでは電力不足から、今冬にも一般家庭の電気供給が1日最大2時間止まる可能性がある。17日に公共テレビYLEが伝えた。
起こり得る電力不足はロシア産エネルギー資源
、石油、ガスに頼らないことに起因し、それらの代替を見つけることは極めて難しいという。
計画停電は非常事態にのみ適用される最終手段であり、フィンランドの冬の電力事情はオルキルオト原発1号と3号の稼働にかかっているという。同原発の稼働は定期的に延期されており、現時点では12月に予定されている。