https://jp.sputniknews.com/20220718/12-12042438.html

フィンランド、冬には1日最大2時間の計画停電の可能性＝現地メディア

フィンランド、冬には1日最大2時間の計画停電の可能性＝現地メディア

フィンランドでは電力不足から、今冬にも一般家庭の電気供給が1日最大2時間止まる可能性がある。17日に公共テレビYLEが伝えた。 2022年7月18日, Sputnik 日本

2022-07-18T05:30+0900

2022-07-18T05:30+0900

2022-07-18T05:30+0900

フィンランド

経済

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/8739130_0:128:2000:1253_1920x0_80_0_0_e6cf1e054ea33891a4f046f22468f881.jpg

起こり得る電力不足はロシア産エネルギー資源、石油、ガスに頼らないことに起因し、それらの代替を見つけることは極めて難しいという。計画停電は非常事態にのみ適用される最終手段であり、フィンランドの冬の電力事情はオルキルオト原発1号と3号の稼働にかかっているという。同原発の稼働は定期的に延期されており、現時点では12月に予定されている。

https://jp.sputniknews.com/20220704/72-11821381.html

フィンランド

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

フィンランド, 経済