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米ノースラスベガスの空港で軽飛行機2機が衝突 少なくとも4人死亡

米ノースラスベガスの空港で軽飛行機2機が衝突 少なくとも4人死亡

現地時間17日正午、米ノースラスベガス（西部ネバダ州）のハリー・リード国際空港で航空機2機が衝突し、少なくとも4人が死亡した。同市の消防局が発表した。 2022年7月18日, Sputnik 日本

2022-07-18T08:55+0900

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消防局はツイッターへの投稿で「現時点で4人の犠牲者が報告されている」と伝えた。先に、Fox3 Nowがこの事件について伝えたところによると、事故の調査には国家運輸安全委員会と連邦航空局が関与している。Fox Newsの報道によると、航空当局は、暫定的な情報として、パイパーPA-46型機が着陸態勢に入っていたところ、セスナ172型機と衝突したと発表した。関連ニュース

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