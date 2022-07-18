米ノースラスベガスの空港で軽飛行機2機が衝突 少なくとも4人死亡
2022年7月18日, 08:55 (更新: 2022年7月18日, 09:02)
現地時間17日正午、米ノースラスベガス（西部ネバダ州）のハリー・リード国際空港で航空機2機が衝突し、少なくとも4人が死亡した。同市の消防局が発表した。
消防局はツイッターへの投稿で「現時点で4人の犠牲者が報告されている」と伝えた。
Incident Alert- at aprox 12pm today NLVFD and LVFR crews responded to a report of a mid air collision at the North Las Vegas airport. At this time there are 4 reported fatalities. Accident is still under investigation. pic.twitter.com/HhyeCDLrnE— CNLV Fire Department (@NLVFireDept) July 17, 2022
先に、Fox3 Nowがこの事件について伝えたところによると、事故の調査には国家運輸安全委員会と連邦航空局が関与している。
BREAKING: Two planes have collided at the North Las Vegas airport. pic.twitter.com/mUVcDK1PWK— Las Vegas Issues (@VegasIssues) July 17, 2022
Fox Newsの報道によると、航空当局は、暫定的な情報として、パイパーPA-46型機が着陸態勢に入っていたところ、セスナ172型機と衝突したと発表した。
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