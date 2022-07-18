日本
https://jp.sputniknews.com/20220718/12043610.html
米ノースラスベガスの空港で軽飛行機2機が衝突　少なくとも4人死亡
米ノースラスベガスの空港で軽飛行機2機が衝突　少なくとも4人死亡
現地時間17日正午、米ノースラスベガス（西部ネバダ州）のハリー・リード国際空港で航空機2機が衝突し、少なくとも4人が死亡した。同市の消防局が発表した。 2022年7月18日, Sputnik 日本
2022-07-18T08:55+0900
2022-07-18T09:02+0900
米国
飛行機
事故
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/303/01/3030101_17:0:2429:1357_1920x0_80_0_0_b2b04f00dcffe88b402a04dda3bc9d9e.jpg
消防局はツイッターへの投稿で「現時点で4人の犠牲者が報告されている」と伝えた。先に、Fox3 Nowがこの事件について伝えたところによると、事故の調査には国家運輸安全委員会と連邦航空局が関与している。Fox Newsの報道によると、航空当局は、暫定的な情報として、パイパーPA-46型機が着陸態勢に入っていたところ、セスナ172型機と衝突したと発表した。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/303/01/3030101_318:0:2127:1357_1920x0_80_0_0_2a2c59166eb3aac6f16a19edb2b4bd27.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 飛行機, 事故, 災害・事故・事件

米ノースラスベガスの空港で軽飛行機2機が衝突　少なくとも4人死亡

2022年7月18日, 08:55 (更新: 2022年7月18日, 09:02)
© Flickr / Bob AdamsパイパーPA-46型機
パイパーPA-46型機 - Sputnik 日本, 1920, 18.07.2022
© Flickr / Bob Adams
現地時間17日正午、米ノースラスベガス（西部ネバダ州）のハリー・リード国際空港で航空機2機が衝突し、少なくとも4人が死亡した。同市の消防局が発表した。
消防局はツイッターへの投稿で「現時点で4人の犠牲者が報告されている」と伝えた。
先に、Fox3 Nowがこの事件について伝えたところによると、事故の調査には国家運輸安全委員会と連邦航空局が関与している
Fox Newsの報道によると、航空当局は、暫定的な情報として、パイパーPA-46型機が着陸態勢に入っていたところ、セスナ172型機と衝突したと発表した。
関連ニュース
ギリシャ北部で墜落したウクライナ製輸送機アントノフ　乗員8名全員の遺体が発見
米国で10歳少女がレイプ　中絶禁止のため他州で手術
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала