https://jp.sputniknews.com/20220718/12047780.html
スリランカで再び非常事態宣言
スリランカで再び非常事態宣言
スリランカのウィクラマシンハ大統領代行は、非常事態宣言を発令した。ウィクラマシンハ氏は13日にも非常事態を宣言していた。 2022年7月18日, Sputnik 日本
2022-07-18T16:31+0900
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2022-07-18T16:34+0900
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18日に公表された大統領令によると、非常事態宣言は「公共の安全、社会秩序の保護、社会生活に不可欠な物資やサービスの維持のため」に発令された。スリランカ議会は20日、ラジャパクサ大統領の辞任を受け、新大統領を選出する予定。ラジャパクサ大統領は深刻な経済危機を背景にスリランカからモルディブに脱出した後、シンガポールへ移動した。大統領候補者は19日に発表される。関連記事
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スリランカで再び非常事態宣言
2022年7月18日, 16:31 (更新: 2022年7月18日, 16:34)
スリランカのウィクラマシンハ大統領代行は、非常事態宣言を発令した。ウィクラマシンハ氏は13日にも非常事態を宣言していた。
18日に公表された大統領令によると、非常事態宣言
は「公共の安全、社会秩序の保護、社会生活に不可欠な物資やサービスの維持のため」に発令された。
スリランカ議会は20日、ラジャパクサ大統領の辞任
を受け、新大統領を選出する予定。ラジャパクサ大統領は深刻な経済危機を背景にスリランカからモルディブに脱出した後、シンガポールへ移動した。大統領候補者は19日に発表される。