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UAE、宇宙技術開発基金を創設

UAE、宇宙技術開発基金を創設

アラブ首長国連邦（UAE）政府は宇宙技術開発支援に基金を創設。投資総額は30億ディルハム（8億1500万ドル強、約1128億円）になるという。ムハンマド・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーン大統領が17日、ツイッターで発表した。 2022年7月18日, Sputnik 日本

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「30億ディルハムの宇宙分野支援基金を創設し、最新遠隔衛星SIRBの国家開発プロジェクトを開始する。UAEは環境に優しい持続可能な発展のための革新的ソリューションを模索し続け、この極めて重要なセクターの自国民人材を育成する」と大統領は綴った。UAEは2019年9月、同国初となるハザア・アル・マンスリ宇宙飛行士の宇宙飛行を実現した。同氏はISS（国際宇宙ステーション）に滞在した初のアラブ諸国宇宙飛行士となった。

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