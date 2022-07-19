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羽生結弦選手 これまでの軌跡
羽生結弦選手 これまでの軌跡
フィギュアスケートでオリンピック2連覇を達成した日本の羽生結弦選手（27）がきょう日本時間17時、「決意表明」の記者会見を開き、競技者としての第一線を退き、プロへ転向する意向を固めた。輝かしいキャリアを歩んできた羽生選手のこれまでの軌跡を、スプートニクが振り返る。 2022年7月19日, Sputnik 日本
2022-07-19T17:03+0900
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羽生結弦選手 これまでの軌跡
2022年7月19日, 17:03 (更新: 2022年7月19日, 17:32)
フィギュアスケートでオリンピック2連覇を達成した日本の羽生結弦選手（27）がきょう日本時間17時、「決意表明」の記者会見を開き、競技者としての第一線を退き、プロへ転向する意向を固めた。輝かしいキャリアを歩んできた羽生選手のこれまでの軌跡を、スプートニクが振り返る。
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2014年ソチ五輪で金メダルを獲。メダルセレモニーで披露（ロシア・ソチ）
2014年ソチ五輪で金メダルを獲。メダルセレモニーで披露（ロシア・ソチ）
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2014年世界選手権、エキシビションで浅田真央選手と滑走（日本・埼玉）
2014年世界選手権、エキシビションで浅田真央選手と滑走（日本・埼玉）
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2015年世界選手権で銀メダルを獲得（中国・上海）
2015年世界選手権で銀メダルを獲得（中国・上海）
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2016/2017 ISUグランプリファイナル、ショートプログラムでの演技に臨む（フランス・マルセイユ）
2016/2017 ISUグランプリファイナル、ショートプログラムでの演技に臨む（フランス・マルセイユ）
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2017年世界フィギュアスケート国別対抗戦、エキシビションでロシアのエフゲニア・メドベージェワ選手と2ショット（日本・東京）
2017年世界フィギュアスケート国別対抗戦、エキシビションでロシアのエフゲニア・メドベージェワ選手と2ショット（日本・東京）
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2018年平昌五輪、スペインのハビエル・フェルナンデス選手とハイタッチ（韓国・江陵市）
2018年平昌五輪、スペインのハビエル・フェルナンデス選手とハイタッチ（韓国・江陵市）
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2018年平昌五輪、エキシビション後にロシアのアリーナ・ザギトワ選手と2ショット（韓国・江陵市）
2018年平昌五輪、エキシビション後にロシアのアリーナ・ザギトワ選手と2ショット（韓国・江陵市）
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2018/2019グランプリシリーズ・第3戦ヘルシンキ大会、金メダルを獲得（フィンランド・ヘルシンキ）
2018/2019グランプリシリーズ・第3戦ヘルシンキ大会、金メダルを獲得（フィンランド・ヘルシンキ）
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2018/2019グランプリシリーズ・第5戦ロシア大会、ショートプログラム後、コーチのブライアン・オーサー氏と一緒に（ロシア・モスクワ）
2018/2019グランプリシリーズ・第5戦ロシア大会、ショートプログラム後、コーチのブライアン・オーサー氏と一緒に（ロシア・モスクワ）
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2018/2019グランプリシリーズ・ファイナル、金メダル獲得。米国のネイサン・チェン選手（銀）と宇野昌磨選手（銅）と記念撮影（フランス・マルセイユ）
2018/2019グランプリシリーズ・ファイナル、金メダル獲得。米国のネイサン・チェン選手（銀）と宇野昌磨選手（銅）と記念撮影（フランス・マルセイユ）
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2019年世界選手権、フリーでの演技に臨む（日本・埼玉）
2019年世界選手権、フリーでの演技に臨む（日本・埼玉）
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2019/2020グランプリシリーズ・ファイナル、フリーの演技後。大量のぬいぐるみが投下された（イタリア・トリノ）
2019/2020グランプリシリーズ・ファイナル、フリーの演技後。大量のぬいぐるみが投下された（イタリア・トリノ）
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2021年世界フィギュアスケート選手権、ショートプログラムでの演技に臨む（スウェーデン・ストックホルム）
2021年世界フィギュアスケート選手権、ショートプログラムでの演技に臨む（スウェーデン・ストックホルム）
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2021年世界フィギュアスケート選手権、エキシビションで演技を披露（スウェーデン・ストックホルム）
2021年世界フィギュアスケート選手権、エキシビションで演技を披露（スウェーデン・ストックホルム）
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2022年北京五輪、フリーでの演技に臨む（中国・北京）
2022年北京五輪、フリーでの演技に臨む（中国・北京）
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2022年北京五輪、エキシビションで演技を披露（中国・北京）
2022年北京五輪、エキシビションで演技を披露（中国・北京）