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ウクライナは建設的な措置や交渉から遠ざけられている＝ラブロフ外相
ウクライナは建設的な措置や交渉から遠ざけられている＝ラブロフ外相
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、ニュース専門局「ロシア・トゥデイ」と通信社「リア・ノーボスチ」のインタビューで、ウクライナはロシアと交渉する機会を与えられず、建設的な措置からも遠ざけられていると語った。 2022年7月20日, Sputnik 日本
2022-07-20T18:00+0900
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ラブロフ外相は、米国と英国がウクライナを武装させ、ロシアと欧州を衝突させることを望んでいると強調した。
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セルゲイ・ラブロフ, ウクライナ, ロシア
ウクライナは建設的な措置や交渉から遠ざけられている＝ラブロフ外相
2022年7月20日, 18:00 (更新: 2022年7月20日, 18:06)
ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、ニュース専門局「ロシア・トゥデイ」と通信社「リア・ノーボスチ」のインタビューで、ウクライナはロシアと交渉する機会を与えられず、建設的な措置からも遠ざけられていると語った。
ラブロフ外相は、米国と英国がウクライナを武装させ、ロシアと欧州を衝突させることを望んでいると強調した。