https://jp.sputniknews.com/20220720/4-12095927.html

米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ

米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ

米国のオースティン国防長官は、ウクライナへの新たな軍事支援について、多連装ロケット砲HIMARS（ハイマース）4基の追加供与を含むことを明らかにした。 2022年7月20日, Sputnik 日本

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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今週発表される米国の軍事支援には、多連装ロケット砲や榴弾砲で使用する弾薬も 含まれるという。在米ロシア大使館は先に、米国はハイマース4基をウクライナに追加供与して紛争 を長引かせようとしていると発表した。ロシア国防省は今月17日、ドネツク人民共和 国でハイマースを破壊したと発表した。

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