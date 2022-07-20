https://jp.sputniknews.com/20220720/4-12095927.html
米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ
米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ
米国のオースティン国防長官は、ウクライナへの新たな軍事支援について、多連装ロケット砲HIMARS（ハイマース）4基の追加供与を含むことを明らかにした。 2022年7月20日, Sputnik 日本
2022-07-20T23:03+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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今週発表される米国の軍事支援には、多連装ロケット砲や榴弾砲で使用する弾薬も 含まれるという。在米ロシア大使館は先に、米国はハイマース4基をウクライナに追加供与して紛争 を長引かせようとしていると発表した。ロシア国防省は今月17日、ドネツク人民共和 国でハイマースを破壊したと発表した。
https://jp.sputniknews.com/20220616/11567642.html
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米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ
米国のオースティン国防長官は、ウクライナへの新たな軍事支援について、多連装ロケット砲HIMARS（ハイマース）4基の追加供与を含むことを明らかにした。
今週発表される米国の軍事支援には、多連装ロケット砲や榴弾砲で使用する弾薬も 含まれるという。
在米ロシア大使館
は先に、米国はハイマース4基をウクライナに追加供与して紛争 を長引かせようとしていると発表した。ロシア国防省
は今月17日、ドネツク人民共和 国でハイマースを破壊したと発表した。