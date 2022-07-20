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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220720/4-12095927.html
米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ
米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ
米国のオースティン国防長官は、ウクライナへの新たな軍事支援について、多連装ロケット砲HIMARS（ハイマース）4基の追加供与を含むことを明らかにした。 2022年7月20日, Sputnik 日本
2022-07-20T23:03+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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今週発表される米国の軍事支援には、多連装ロケット砲や榴弾砲で使用する弾薬も 含まれるという。在米ロシア大使館は先に、米国はハイマース4基をウクライナに追加供与して紛争 を長引かせようとしていると発表した。ロシア国防省は今月17日、ドネツク人民共和 国でハイマースを破壊したと発表した。
https://jp.sputniknews.com/20220616/11567642.html
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米国防総省、ウクライナに多連装ロケット砲ハイマース4基追加供与へ

2022年7月20日, 23:03
© AP Photo / J. Scott Applewhite米国のオースティン国防長官
米国のオースティン国防長官 - Sputnik 日本, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
米国のオースティン国防長官は、ウクライナへの新たな軍事支援について、多連装ロケット砲HIMARS（ハイマース）4基の追加供与を含むことを明らかにした。
今週発表される米国の軍事支援には、多連装ロケット砲や榴弾砲で使用する弾薬も 含まれるという。
米国防総省 - Sputnik 日本, 1920, 16.06.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ウクライナへの兵器供与をゆるめてはならない＝米国防長官
6月16日, 05:00
在米ロシア大使館は先に、米国はハイマース4基をウクライナに追加供与して紛争 を長引かせようとしていると発表した。ロシア国防省は今月17日、ドネツク人民共和 国でハイマースを破壊したと発表した。
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