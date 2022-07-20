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- Sputnik 日本, 1920, 08.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
7月8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説を行っていた安倍晋三元首相（67）が男に銃で撃たれ、血を流して倒れた。
https://jp.sputniknews.com/20220720/927-12086035.html
安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ
安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ
日本政府は参議院選挙の応援演説中に銃で撃たれて死亡した安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。日本のメディアが報じている。 2022年7月20日, Sputnik 日本
2022-07-20T11:42+0900
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安倍晋三元首相襲撃事件
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安倍氏の「国葬」について政府は遺族の意向や外交日程なども踏まえ、9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。岸田首相は安倍氏の葬儀について、歴代最長の期間総理大臣の重責を担い内政・外交で大きな実績を残したなどとして、ことし秋に「国葬」で行う方針を表明していた。戦後、首相経験者の「国葬」は、昭和42年に亡くなった吉田茂元首相以来2人目。安倍氏の「国葬」をめぐっては共産党が反対している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220716/12027220.html
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安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ

2022年7月20日, 11:42
© AFP 2022 / Philip Fong安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で最終調整
安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で最終調整 - Sputnik 日本, 1920, 20.07.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
日本政府は参議院選挙の応援演説中に銃で撃たれて死亡した安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。日本のメディアが報じている。
安倍氏の「国葬」について政府は遺族の意向や外交日程なども踏まえ、9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。
苦しんでいる人 - Sputnik 日本, 1920, 16.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
ロシアでも暗躍した統一教会、その手口と衰退の理由は?ロシアのカルト研究家に聞く、知られざる過去
7月16日, 08:09
岸田首相は安倍氏の葬儀について、歴代最長の期間総理大臣の重責を担い内政・外交で大きな実績を残したなどとして、ことし秋に「国葬」で行う方針を表明していた。
戦後、首相経験者の「国葬」は、昭和42年に亡くなった吉田茂元首相以来2人目。安倍氏の「国葬」をめぐっては共産党が反対している。
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