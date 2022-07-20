https://jp.sputniknews.com/20220720/927-12086035.html
安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ
安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ
日本政府は参議院選挙の応援演説中に銃で撃たれて死亡した安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。日本のメディアが報じている。 2022年7月20日, Sputnik 日本
2022-07-20T11:42+0900
2022-07-20T11:42+0900
2022-07-20T11:42+0900
安倍晋三元首相襲撃事件
安倍晋三
国内
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/11955651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2baa124d6228798e79323253ba3aa1a9.jpg
安倍氏の「国葬」について政府は遺族の意向や外交日程なども踏まえ、9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。岸田首相は安倍氏の葬儀について、歴代最長の期間総理大臣の重責を担い内政・外交で大きな実績を残したなどとして、ことし秋に「国葬」で行う方針を表明していた。戦後、首相経験者の「国葬」は、昭和42年に亡くなった吉田茂元首相以来2人目。安倍氏の「国葬」をめぐっては共産党が反対している。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220716/12027220.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0c/11955651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12f3d27cd4006330f9402c06fce781c3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
安倍晋三, 国内, 災害・事故・事件
安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ
日本政府は参議院選挙の応援演説中に銃で撃たれて死亡した安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。日本のメディアが報じている。
安倍氏の「国葬」について政府は遺族の意向や外交日程なども踏まえ、9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。
岸田首相は安倍氏の葬儀について、歴代最長の期間総理大臣の重責を担い内政・外交で大きな実績を残したなどとして、ことし秋に「国葬」で行う方針を表明していた。
戦後、首相経験者の「国葬」は、昭和42年に亡くなった吉田茂元首相以来2人目。安倍氏の「国葬」をめぐっては共産党が反対
している。