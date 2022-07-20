https://jp.sputniknews.com/20220720/927-12086035.html

安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ

安倍元首相の「国葬」、9月27日に日本武道館実施で政府が最終調整へ

日本政府は参議院選挙の応援演説中に銃で撃たれて死亡した安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。日本のメディアが報じている。 2022年7月20日, Sputnik 日本

2022-07-20T11:42+0900

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安倍晋三元首相襲撃事件

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安倍氏の「国葬」について政府は遺族の意向や外交日程なども踏まえ、9月27日に東京の日本武道館で行う方向で最終調整に入った。岸田首相は安倍氏の葬儀について、歴代最長の期間総理大臣の重責を担い内政・外交で大きな実績を残したなどとして、ことし秋に「国葬」で行う方針を表明していた。戦後、首相経験者の「国葬」は、昭和42年に亡くなった吉田茂元首相以来2人目。安倍氏の「国葬」をめぐっては共産党が反対している。関連ニュース

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