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露カムチャッカでM5.0の地震が発生
露カムチャッカでM5.0の地震が発生
21日午後3時51分（現地時間午後6時51分）、露カムチャッカ東部沖でマグニチュード5.0の地震が発生した。 2022年7月21日, Sputnik 日本
2022-07-21T16:30+0900
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ロシア
地震
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ロシア科学アカデミー地球物理学研究所カムチャッカ支所が発表している。同機関によると、震源の深さは53キロメートル。
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ロシア, 地震
露カムチャッカでM5.0の地震が発生
2022年7月21日, 16:30
(更新:
2022年7月21日, 16:57
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21日午後3時51分（現地時間午後6時51分）、露カムチャッカ東部沖でマグニチュード5.0の地震が発生した。
ロシア科学アカデミー地球物理学研究所カムチャッカ支所が発表している。
同機関によると、震源の深さは53キロメートル。
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