https://jp.sputniknews.com/20220722/12112811.html
日本の元防衛大臣ら、来週台湾訪問へ 台湾外交部が発表
日本の元防衛大臣ら、来週台湾訪問へ 台湾外交部が発表
台湾外交部は、日本の元防衛大臣の石破茂、浜田靖一両氏が団長を務める国会議員代表団が来週4日間の日程で台湾を訪問することを明らかにした。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T00:06+0900
2022-07-22T00:06+0900
2022-07-22T00:06+0900
台湾
国内
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/111/99/1119928_0:14:1025:590_1920x0_80_0_0_377312cd419c7869a1fcdef700819c1d.jpg
代表団は訪問の一環として台湾の指導部との会談を予定している。外国の政府代表の台湾訪問に中国当局は憤りを表している。中国外交部の公式報道官 らは、米国、EU他の諸国に対し、台湾との公式な接触は一切停止するよう繰り返し求 めている。
https://jp.sputniknews.com/20220721/cia-12109437.html
台湾
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/111/99/1119928_31:0:940:682_1920x0_80_0_0_55d352cff294f445768a9627e550abbb.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
台湾, 国内, 政治
日本の元防衛大臣ら、来週台湾訪問へ 台湾外交部が発表
台湾外交部は、日本の元防衛大臣の石破茂、浜田靖一両氏が団長を務める国会議員代表団が来週4日間の日程で台湾を訪問することを明らかにした。
代表団は訪問の一環として台湾
の指導部との会談を予定している。
外国の政府代表の台湾訪問に中国当局は憤りを表している。中国外交部の公式報道官 らは、米国、EU他の諸国に対し、台湾との公式な接触は一切停止するよう繰り返し求 めている。