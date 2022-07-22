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ロシア、非友好国リスト拡大
ロシア、非友好国リスト拡大
ロシア政府は22日、非友好国リストを拡大したと発表した。新たにギリシャ、デンマーク、スロバキア、スロベニア、クロアチアが加わった。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T16:29+0900
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2022-07-22T16:51+0900
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これら5か国は、ロシアの在外公館など、ロシアに対して非友好的な行動をとったためリストに含まれた。これらの国は、ロシア国内の大使館、領事館、政府機関の事務所における現地職員の雇用が制限される。ギリシャは最大34人、デンマークは最大20人、スロバキアは最大16人までとなり、スロベニアとクロアチアは大使館及び領事館で現地職員を雇用できなくなる。またロシア政府によると、リストは最終的なものではない。ロシア政府は3月、非友好国リストを承認した。日本を含む48か国が非友好国に指定された。関連記事
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ロシア、非友好国リスト拡大
2022年7月22日, 16:29 (更新: 2022年7月22日, 16:51)
ロシア政府は22日、非友好国リストを拡大したと発表した。新たにギリシャ、デンマーク、スロバキア、スロベニア、クロアチアが加わった。
これら5か国
は、ロシアの在外公館など、ロシアに対して非友好的な行動をとったためリストに含まれた。
これらの国は、ロシア国内の大使館、領事館、政府機関の事務所における現地職員の雇用が制限される。ギリシャは最大34人、デンマークは最大20人、スロバキアは最大16人までとなり、スロベニアとクロアチアは大使館及び領事館で現地職員を雇用できなくなる。
またロシア政府によると、リストは最終的なものではない。
ロシア政府は3月、非友好国リスト
を承認した。日本を含む48か国が非友好国に指定された。