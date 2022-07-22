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ミャンマー北西部でM5.9の地震
ミャンマー北西部でM5.9の地震
中国とラオスに接するミャンマー北西部で22日、マグニチュード5.9の地震が発生した。米国地質調査所 (USGS) が発表した。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T07:55+0900
2022-07-22T07:56+0900
災害・事故・事件
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地震が発生したのは、日本時間の22日2時7分。震源地は北部チェングトゥン市から南に53キロ、震源の深さは10キロ。建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は伝えられていない。関連ニュース
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ミャンマー北西部でM5.9の地震

2022年7月22日, 07:55 (更新: 2022年7月22日, 07:56)
© Depositphotos / Destinacigdemミャンマー北部でM5.9の地震
ミャンマー北部でM5.9の地震 - Sputnik 日本, 1920, 22.07.2022
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中国とラオスに接するミャンマー北西部で22日、マグニチュード5.9の地震が発生した。米国地質調査所 (USGS) が発表した。
地震が発生したのは、日本時間の22日2時7分。震源地は北部チェングトゥン市から南に53キロ、震源の深さは10キロ。
建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は伝えられていない。
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