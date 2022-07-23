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新型コロナウイルス
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松野官房長官、新型コロナ感染　岸田首相らとの濃厚接触なし
松野官房長官、新型コロナ感染　岸田首相らとの濃厚接触なし
日本政府は23日、松野博一官房長官が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 2022年7月23日, Sputnik 日本
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内閣官房によると、松野長官は22日夕方に発熱し、23日に医療機関でPCR検査を受けたところ、コロナ陽性が確認されたという。松野長官は23日には症状がなく、自宅で療養中。記者会見を含む執務は当面の間、2人の副官房長官などが代行する。22日午後には岸田首相や後藤厚労相らとのコロナ対策協議に参加していたが、首相官邸内に濃厚接触者はいないとしている。
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松野官房長官、新型コロナ感染　岸田首相らとの濃厚接触なし

2022年7月23日, 19:51 (更新: 2022年7月23日, 20:16)
© AP Photo / Shuji Kajiyama松野博一官房長官
松野博一官房長官 - Sputnik 日本, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Shuji Kajiyama
日本政府は23日、松野博一官房長官が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
内閣官房によると、松野長官は22日夕方に発熱し、23日に医療機関でPCR検査を受けたところ、コロナ陽性が確認されたという。
濃厚接触者の待機期間を5日に短縮へ、感染急拡大で - Sputnik 日本, 1920, 22.07.2022
新型コロナウイルス
日本政府、感染急拡大で濃厚接触者の待機期間を5日に短縮へ
昨日, 11:46
松野長官は23日には症状がなく、自宅で療養中。記者会見を含む執務は当面の間、2人の副官房長官などが代行する。
22日午後には岸田首相や後藤厚労相らとのコロナ対策協議に参加していたが、首相官邸内に濃厚接触者はいないとしている。
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