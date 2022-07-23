https://jp.sputniknews.com/20220723/g7-12139129.html

ショルツ独首相使用のG7の機密資料 隣人がゴミ箱から発見

ショルツ独首相使用のG7の機密資料 隣人がゴミ箱から発見

ショルツ独首相と妻のブリッタ・エルンスト氏の家の隣人が、ゴミ捨て場からG7の機密資料と書かれた書類を発見した。 2022年7月23日, Sputnik 日本

2022-07-23T09:21+0900

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ドイツ

オーラフ・ショルツ

g7

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独シュピーゲル紙は、ブランデンブルク州の教育相を務めるブリッタ・エルンスト氏 が自分の演説の下書きと一緒に、G7首脳とその妻のプロフィールが書かれた書類をゴ ミ箱に捨てた事実を報じた。ドイツ外務省が作成したプロフィールには「公務用機密 」と記されていた。そのメモに記載された情報は公開情報ではあるものの、エルンスト氏には適切に処理 に付さずにそれを捨てる権利はない。独首相官邸もエルンスト氏が所属するブランデンブルク州教育省もこの件に関するコ メントを発表していない。

https://jp.sputniknews.com/20220723/30-12137899.html

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