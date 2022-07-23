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フィギュアスケートGPS 宇野昌磨と坂本花織は11月のNHK杯に出場
フィギュアスケートGPS 宇野昌磨と坂本花織は11月のNHK杯に出場
国際スケート連盟（ISU）は22日、今年のフィギュアスケートGPS（グランプリファイナル）の出場選手を発表。3月の世界選手権を制した宇野昌磨選手（24）と坂本花織選手（22）が11月のNHK杯に出場することになった。NHKが伝えている。 2022年7月23日, Sputnik 日本
2022-07-23T16:28+0900
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GPSは10月下旬から11月下旬にかけて世界各地で6大会が行われ、12月には成績上位の選手によってグランプリファイナルが競われる。今年3月の世界選手権で男子シングルを制した宇野昌磨選手は、第2戦のカナダ大会と、札幌市で行われる第5戦のNHK杯に出場することが決まった。女子シングルで世界選手権を制した坂本花織選手は第1戦のアメリカ大会と第5戦のNHK杯に出場する。このほか、男子シングルで北京五輪2位の鍵山優真選手（19）は第1戦のアメリカ大会と第3戦のフランス大会、女子シングルで北京五輪代表の樋口新葉選手（21）は第2戦のカナダ大会と第5戦のNHK杯に出場する。関連ニュース
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フィギュアスケートGPS 宇野昌磨と坂本花織は11月のNHK杯に出場
国際スケート連盟（ISU）は22日、今年のフィギュアスケートGPS（グランプリファイナル）の出場選手を発表。3月の世界選手権を制した宇野昌磨選手（24）と坂本花織選手（22）が11月のNHK杯に出場することになった。NHKが伝えている。
GPSは10月下旬から11月下旬にかけて世界各地で6大会が行われ、12月には成績上位の選手によってグランプリファイナルが競われる。
今年3月の世界選手権で男子シングルを制した宇野昌磨選手は、第2戦のカナダ大会と、札幌市で行われる第5戦のNHK杯
に出場することが決まった。
女子シングルで世界選手権を制した坂本花織選手は第1戦のアメリカ大会と第5戦のNHK杯に出場する。
このほか、男子シングルで北京五輪2位の鍵山優真選手（19）は第1戦のアメリカ大会と第3戦のフランス大会、女子シングルで北京五輪代表の樋口新葉選手（21）は第2戦のカナダ大会と第5戦のNHK杯に出場する。