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日本 桜島が噴火 噴火警戒レベルが5に
日本 桜島が噴火 噴火警戒レベルが5に
日本では24日午後8時5分頃、鹿児島県の桜島で噴火が発生した。NHKが報じている。 2022年7月24日, Sputnik 日本
2022-07-24T21:10+0900
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気象庁は同日午後8時22分に桜島が噴火したとして、「噴火速報」を発表した。爆発が発 生したのは南岳山頂火口で、噴煙は300メートル。MBC南日本放送によると、桜島では18日から山体膨張を示す地殻変動が観測されていた。その後の22日から23日にかけては噴火が3回発生したものの、膨張は解消されなかった。気象庁は24日午後20時50分、噴火警報レベルを最高の5に引き上げた。これは居住地地域 で火山活動を厳重に警戒することを求めるもの。現在のところ、被害の情報は入っていない。
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日本 桜島が噴火 噴火警戒レベルが5に
2022年7月24日, 21:10 (更新: 2022年7月24日, 21:24)
日本では24日午後8時5分頃、鹿児島県の桜島で噴火が発生した。NHKが報じている。
気象庁は同日午後8時22分に桜島が噴火したとして、「噴火速報
」を発表した。爆発が発 生したのは南岳山頂火口
で、噴煙は300メートル。
MBC南日本放送
によると、桜島では18日から山体膨張を示す地殻変動が観測されていた。その後の22日から23日にかけては噴火が3回発生したものの、膨張は解消されなかった。
気象庁は24日午後20時50分、噴火警報レベルを最高の5に引き上げた。これは居住地地域 で火山活動を厳重に警戒することを求めるもの。現在のところ、被害の情報は入っていない。