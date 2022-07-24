https://jp.sputniknews.com/20220724/jaxa--12152169.html
JAXA、観測ロケット打ち上げ エンジンの燃焼試験
JAXA、観測ロケット打ち上げ エンジンの燃焼試験
宇宙航空研究開発機構（JAXA）は24日午前5時、鹿児島県肝付町の発射場から観測ロケット「S-520-RD1」号機を打ち上げた。日本のメディアが報じた。 2022年7月24日, Sputnik 日本
2022-07-24T10:20+0900
2022-07-24T10:20+0900
2022-07-24T10:20+0900
jaxa
宇宙
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/160/70/1607068_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_c1f180a87d0fe58c3e3a935081d90149.jpg
RD1号機は全長約９.２メートル、重さ２.６トンで、空気吸い込みエンジン（スクラムジェットエンジン）の試験用機材を搭載。音速の５～６倍の「極超音速」で飛行しながら国内初の試験を行い、収集した燃焼に関するデータを極超音速誘導弾の研究などに活用するという。これより前、日本の警察庁は、災害時の被害の迅速な把握や警備などに活用するため、JAXAと共同で、無人航空機の開発に着手することを決定したと報じられていた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220516/jaxa2021270-11272127.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/160/70/1607068_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_62b7a43fab8d72419d601415a8e50ec6.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jaxa, 宇宙, 国内
JAXA、観測ロケット打ち上げ エンジンの燃焼試験
宇宙航空研究開発機構（JAXA）は24日午前5時、鹿児島県肝付町の発射場から観測ロケット「S-520-RD1」号機を打ち上げた。日本のメディアが報じた。
RD1号機は全長約９.２メートル、重さ２.６トンで、空気吸い込みエンジン（スクラムジェットエンジン）の試験用機材を搭載。
音速の５～６倍の「極超音速」で飛行しながら国内初の試験を行い、収集した燃焼に関するデータを極超音速誘導弾の研究などに活用するという。
これより前、日本の警察庁は、災害時の被害の迅速な把握や警備などに活用するため、JAXAと共同で、無人航空機の開発に着手することを決定した
と報じられていた。