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フィギュア女王キム・ヨナさん、10月に結婚 27歳の声楽家と

フィギュア女王キム・ヨナさん、10月に結婚 27歳の声楽家と

韓国のフィギュアスケート五輪女王、キム・ヨナさん（31）が声楽家のコ・ウリムさん（27）と10月下旬に挙式することがわかった。聯合ニュースが伝えている。 2022年7月25日, Sputnik 日本

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結婚相手のコさんはソウル大声楽家を卒業し、クロスオーバー・グループのFORESTELLA（フォレステラ）のメンバーとして活動中。2人は2018年のアイスショーで知り合い、3年間の交際を経て結婚することになった。結婚式は親族や知人のみを招待して挙げるという。キム・ヨナさんは2010年バンクーバー冬季五輪で金メダル、2014年同ソチ大会で銀メダルを獲得。引退後も2018年平昌五輪の広報大使として大会を成功に導くなど、大きな役割を果たした。関連記事韓国のキム・ジェヨル氏がISU会長に選出 日本とロシアが理事会入り

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