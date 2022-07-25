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インドで家屋が爆発 少なくとも6人が死亡

インドで家屋が爆発 少なくとも6人が死亡

インドで24日、爆竹を違法に製造していた家屋で爆発があり、6人が死亡、8人が負傷した。同国メディア「NDTV」が報じている。 2022年7月25日, Sputnik 日本

2022-07-25T00:28+0900

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爆発が起きたのは、インド北東部のビハール州。当時、その家屋の一部が爆発し、残 りの部分は火災に見舞われた。地元警察によると、「爆発が起こった家の中では爆竹が製造されており、爆発音は1時 間にわたって聞こえ続けた」という。関連ニュース

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