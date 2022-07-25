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パリ・サンジェルマン、ガンバ大阪に6－2で大勝
パリ・サンジェルマン、ガンバ大阪に6－2で大勝
日本で25日に行われたサッカーのクラブ親善試合パリ・サンジェルマンvsガンバ大阪は、6－2でパリ・サンジェルマンが大勝した。 2022年7月25日, Sputnik 日本
2022-07-25T22:27+0900
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パリ・サンジェルマンは、ネイマール、パブロ・サラビア、ヌーノ・メンデス、リオネル・メッシ、キリアン・エムバペがそれぞれ得点を挙げた。ガンバ大阪は、黒川圭介と山見大登がゴールを入れた。パリ・サンジェルマンは、日本での3試合を全勝で終えた。
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パリ・サンジェルマン、ガンバ大阪に6－2で大勝
2022年7月25日, 22:27 (更新: 2022年7月25日, 22:37)
日本で25日に行われたサッカーのクラブ親善試合パリ・サンジェルマンvsガンバ大阪は、6－2でパリ・サンジェルマンが大勝した。
パリ・サンジェルマンは、ネイマール、パブロ・サラビア、ヌーノ・メンデス、リオネル・メッシ、キリアン・エムバペがそれぞれ得点を挙げた。ガンバ大阪は、黒川圭介と山見大登がゴールを入れた。
パリ・サンジェルマンは、日本での3試合を全勝で終えた。