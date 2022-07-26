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プーチン、エルドアン両首脳　近日中に会談へ　露大統領府
プーチン、エルドアン両首脳　近日中に会談へ　露大統領府
ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ公式報道官は26日、プーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が8月5日にロシア南部のソチで会談を行うことを明らかにした。 2022年7月26日, Sputnik 日本
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ペスコフ報道官によれば、プーチン大統領はエルドアン大統領と地域問題および二国間関係について討議する。エルドアン、プーチン大統領は、前回は7月19日、テヘランでの露土イラン3者首脳会談のフィールドで会談を行っている。同日26日、トルコ大統領府は、エルドアン大統領が8月5日、プーチン大統領と会談を行うために1日の日程でソチを訪れると発表していた。関連ニュース
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プーチン、エルドアン両首脳　近日中に会談へ　露大統領府

2022年7月26日, 22:41 (更新: 2022年7月26日, 22:47)
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エルドアン大統領とプーチン大統領（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 26.07.2022
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ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ公式報道官は26日、プーチン大統領とトルコのエルドアン大統領が8月5日にロシア南部のソチで会談を行うことを明らかにした。
ペスコフ報道官によれば、プーチン大統領はエルドアン大統領と地域問題および二国間関係について討議する。
エルドアン、プーチン大統領は、前回は7月19日、テヘランでの露土イラン3者首脳会談のフィールドで会談を行っている。
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同日26日、トルコ大統領府は、エルドアン大統領が8月5日、プーチン大統領と会談を行うために1日の日程でソチを訪れると発表していた。
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