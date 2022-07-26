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ウクライナ軍、クワッドローターでロシアの税関所を攻撃 4人負傷
ウクライナ軍、クワッドローターでロシアの税関所を攻撃 4人負傷
ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州のアレクサンドル・ボゴマズ知事は、同州の税関所がウクライナ側から攻撃を受け、4人が負傷したと発表した。 2022年7月26日, Sputnik 日本
2022-07-26T18:00+0900
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ボゴマズ知事によると、クワッドローターから爆発物が税関所に投下された。負傷者は現在、治療を受けている。現場では、緊急対応当局が活動している。20日には露クルスク州のロシアの国境検問所などがウクライナの砲撃を受けた。
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ウクライナ軍、クワッドローターでロシアの税関所を攻撃 4人負傷
2022年7月26日, 18:00 (更新: 2022年7月26日, 18:06)
ウクライナと国境を接するロシア西部ブリャンスク州のアレクサンドル・ボゴマズ知事は、同州の税関所がウクライナ側から攻撃を受け、4人が負傷したと発表した。
ボゴマズ知事によると、クワッドローターから爆発物が税関所に投下された。
負傷者は現在、治療を受けている。現場では、緊急対応当局が活動している。
20日には露クルスク州
のロシアの国境検問所などがウクライナの砲撃を受けた。