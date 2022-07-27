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日本の首相秘書官がコロナ感染 全国の感染者数は20万人超で過去最多

日本の首相秘書官がコロナ感染 全国の感染者数は20万人超で過去最多

日本の内閣官房は27日、岸田文雄首相の秘書官の1人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。NHKが報じた。 2022年7月27日, Sputnik 日本

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感染が確認されたのは宇波総理大臣秘書官で、執務中はマスクをしていたため、総理大臣官邸内では、濃厚接触者はいないとされる。これに先立つ23日、日本政府は、松野博一官房長官が新型コロナウイルスに感染したと発表している。日本国内では新型コロナウイルスの感染者が急増している。27日現在、全国20万9694人が感染し、過去最多となっており、25の道府県でも最多を記録している。

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