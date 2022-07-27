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フィリピン北部の地震　死者4人に　
フィリピン北部の地震　死者4人に　
フィリピン北部・ルソン島で27日に発生したグニチュード7.2の地震で、これまでに少なくとも4人が死亡し、60人が負傷したことが分かった。フィリピン政府が発表した。 2022年7月27日, Sputnik 日本
2022-07-27T21:41+0900
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地震は日本時間の9時43分に発生。これにより、各地で落石や土砂崩れ、建物の倒壊などの被害に見舞われた。また、揺れは首都マニラでも観測され、建物から屋外へ避難する大勢の市民の姿が見られた。NHKの報道によれば、同国のマルコス大統領は現地へ救援チームを派遣するよう指示したという。
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フィリピン北部の地震　死者4人に　

2022年7月27日, 21:41
フィリピン北部・ルソン島で27日に発生したグニチュード7.2の地震で、これまでに少なくとも4人が死亡し、60人が負傷したことが分かった。フィリピン政府が発表した。
地震は日本時間の9時43分に発生。これにより、各地で落石や土砂崩れ、建物の倒壊などの被害に見舞われた。また、揺れは首都マニラでも観測され、建物から屋外へ避難する大勢の市民の姿が見られた。
NHKの報道によれば、同国のマルコス大統領は現地へ救援チームを派遣するよう指示したという。
© AP Photo / Harley Palangchao

道路に落下する大きな岩（ルソン島・マウンテン州バウコ、27日）

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© AP Photo / Harley Palangchao

道路に落下する大きな岩（ルソン島・マウンテン州バウコ、27日）

© AFP 2022 / Jam Sta Rosa

建物から避難する人々（ルソン島、27日）

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建物から避難する人々（ルソン島、27日）

© AFP 2022 / Ricardo Raguini

瓦礫のそばを歩く人々（ルソン島・南イロコス州ビガン、27日）

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© AFP 2022 / Ricardo Raguini

瓦礫のそばを歩く人々（ルソン島・南イロコス州ビガン、27日）

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落石により損壊したトラック（ルソン島・マウンテン州バウコ、27日）

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落石により損壊したトラック（ルソン島・マウンテン州バウコ、27日）

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建物から避難する人々（ルソン島、27日）

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建物から避難する人々（ルソン島、27日）

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瓦礫に埋もれた自動車（ルソン島・南イロコス州ビガン、27日）

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© AFP 2022 / Ricardo Raguini

瓦礫に埋もれた自動車（ルソン島・南イロコス州ビガン、27日）

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地震で破損した像（ルソン島・アブラ州、27日）

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© AP Photo

地震で破損した像（ルソン島・アブラ州、27日）

© AFP 2022 / Police Regional Office

土砂崩れで埋もれた礼拝堂を掘り起こす地元住民と救急隊員（ルソン島・マウンテン州、27日）

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土砂崩れで埋もれた礼拝堂を掘り起こす地元住民と救急隊員（ルソン島・マウンテン州、27日）

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土砂崩れで埋もれた礼拝堂を掘り起こす地元住民と救急隊員（ルソン島・マウンテン州、27日）

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土砂崩れで埋もれた礼拝堂を掘り起こす地元住民と救急隊員（ルソン島・マウンテン州、27日）

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