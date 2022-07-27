ゼレンスキー夫妻がVogueのフォトセッションに参加、SNSで批判相次ぐ
© AP Photo / Sergei Gritsゼレンスキー夫妻がVogueのフォトセッションに参加、SNSで批判相次ぐ
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ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と妻のオレナさんは人気雑誌Vogueのフォトセッションに参加した。写真はSNSで公開されているが、批判が殺到している。
デジタル版の特別表紙にゼレンスキー夫妻の写真が飾られることとなり、米国の有名な写真家でルーマニア系ユダヤ人のアニー・リーボヴィッツさんが今回の撮影を担当した。ゼレンスキー大統領は撮影に同行した作家のレイチェル・ドナディオさんの取材に応じた中で、結婚生活や、ウクライナの将来像についての夢を語ったという。
SNSではこれらの写真に対し、批判的なコメントが相次いでいる。
I respected Zelensky at the beginning of the war when we were flooded with photos of the Ukrainian President on the frontline in tactical gear.— Avi Yemini (@OzraeliAvi) July 26, 2022
Turned out the photos were faked.
An act like the man himself.
Now posing for Vogue.
All to grift billions from western taxpayers. pic.twitter.com/nSsiok0Iyw
フォトセッションでゼレンスキー大統領はカメラのアングル設置に参加した他、妻のオレナさんとポーズを取っている様子が確認できる。
A complete loss of sovereignty, a poor country, currency devaluation, a third of agricultural land sold to US corporations, the last grain is exported.— Lucy Gatsby (@LucyGatsby) July 26, 2022
What is Zelensky doing? A photoshoot with his wife for glamorous Vogue. pic.twitter.com/sIvCCpcz6l
フォトセッションの背景には大統領執務室が選ばれたほか、首都キーウ近郊にあるアントノフ国際空港が選ばれた。その中でオレナさんはウクライナ兵らとポーズをとっている。
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