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ゼレンスキー夫妻がVogueのフォトセッションに参加、SNSで批判相次ぐ

ゼレンスキー夫妻がVogueのフォトセッションに参加、SNSで批判相次ぐ

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と妻のオレナさんは人気雑誌Vogueのフォトセッションに参加した。写真はSNSで公開されているが、批判が殺到している。 2022年7月27日, Sputnik 日本

2022-07-27T12:07+0900

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デジタル版の特別表紙にゼレンスキー夫妻の写真が飾られることとなり、米国の有名な写真家でルーマニア系ユダヤ人のアニー・リーボヴィッツさんが今回の撮影を担当した。ゼレンスキー大統領は撮影に同行した作家のレイチェル・ドナディオさんの取材に応じた中で、結婚生活や、ウクライナの将来像についての夢を語ったという。SNSではこれらの写真に対し、批判的なコメントが相次いでいる。フォトセッションでゼレンスキー大統領はカメラのアングル設置に参加した他、妻のオレナさんとポーズを取っている様子が確認できる。フォトセッションの背景には大統領執務室が選ばれたほか、首都キーウ近郊にあるアントノフ国際空港が選ばれた。その中でオレナさんはウクライナ兵らとポーズをとっている。関連ニュース

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