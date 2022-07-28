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サル痘 米国で新規感染者1048人 過去最多
サル痘 米国で新規感染者1048人 過去最多
米国疾病予防管理センター（CDC）は28日、米国では1日でサル痘の感染者が新たに1048人確認されたと発表した。1日当たりで過去最多となった。 2022年7月28日, Sputnik 日本
2022-07-28T16:26+0900
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サル痘
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現在、米国国内のサル痘感染者数は計4639人。世界で最多。2番目に多い国はスペインで3738人。CDCによると、感染者の増加は「検査機会の拡大」による可能性がある。WHO（世界保健機構）のテドロス事務局長は23日、サル痘について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に相当すると宣言した。日本では28日、国内で2例目となるサル痘の感染が新たに確認された。関連ニュース
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米国, サル痘
サル痘 米国で新規感染者1048人 過去最多
米国疾病予防管理センター（CDC）は28日、米国では1日でサル痘の感染者が新たに1048人確認されたと発表した。1日当たりで過去最多となった。
現在、米国国内
のサル痘感染者数は計4639人。世界で最多。2番目に多い国はスペインで3738人。
CDCによると、感染者の増加は「検査機会の拡大」による可能性がある。
WHO（世界保健機構）のテドロス事務局長は23日、サル痘について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態
」に相当すると宣言した。
日本では28日、国内で2例目となるサル痘の感染
が新たに確認された。