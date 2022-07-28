日本
Художественное изображение молекул ДНК - Sputnik 日本, 1920
新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220728/12213921.html
日本の1週間のコロナ新規感染者　世界最多に
日本の1週間のコロナ新規感染者　世界最多に
世界保健機関（WHO）が27日に公表した新型コロナウイルスの世界の感染状況に関するレポートによると、日本の新規感染者は先週1週間で96万9068人となった。 2022年7月28日, Sputnik 日本
2022-07-28T08:54+0900
2022-07-28T08:54+0900
新型コロナウイルス
新型コロナウイルス
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/10593900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52cbf0665db5c295da175c9a11b21c05.jpg
それで日本の新型コロナ新規感染者が世界で最多となった。日本の死者は272人だった。死者が最も多かったのは米国で、先週1週間で2637人がなくなった。現在、日本ではオミクロン株の新たな系統BA.5などの感染が拡大している。これより前、感染拡大により、日本全国の郵便局では従業員が感染したり、濃厚接触者になったりして、窓口業務を休止するところが増えていると報じられていた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220726/12179269.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/10593900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cfa47d3221ee5a2a43d243d21180a2f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
新型コロナウイルス, 国内

日本の1週間のコロナ新規感染者　世界最多に

2022年7月28日, 08:54
© AP Photo / Koji Sasahara日本の一週間のコロナ新規感染者　世界最多に
日本の一週間のコロナ新規感染者　世界最多に - Sputnik 日本, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
世界保健機関（WHO）が27日に公表した新型コロナウイルスの世界の感染状況に関するレポートによると、日本の新規感染者は先週1週間で96万9068人となった。
それで日本の新型コロナ新規感染者が世界で最多となった。日本の死者は272人だった。死者が最も多かったのは米国で、先週1週間で2637人がなくなった。
現在、日本ではオミクロン株の新たな系統BA.5などの感染が拡大している。
これより前、感染拡大により、日本全国の郵便局では従業員が感染したり、濃厚接触者になったりして、窓口業務を休止するところが増えていると報じられていた。
新型コロナワクチン接種 - Sputnik 日本, 1920, 26.07.2022
新型コロナウイルス
日本　新型コロナワクチン接種後に死亡　初認定　死亡一時金など支給へ
7月26日, 00:34
関連ニュース
日本の首相秘書官がコロナ感染　全国の感染者数は20万人超で過去最多
日本政府、感染急拡大で濃厚接触者の待機期間を5日に短縮へ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала