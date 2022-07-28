https://jp.sputniknews.com/20220728/12213921.html
日本の1週間のコロナ新規感染者 世界最多に
日本の1週間のコロナ新規感染者 世界最多に
世界保健機関（WHO）が27日に公表した新型コロナウイルスの世界の感染状況に関するレポートによると、日本の新規感染者は先週1週間で96万9068人となった。 2022年7月28日, Sputnik 日本
2022-07-28T08:54+0900
2022-07-28T08:54+0900
2022-07-28T08:54+0900
新型コロナウイルス
新型コロナウイルス
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/10593900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_52cbf0665db5c295da175c9a11b21c05.jpg
それで日本の新型コロナ新規感染者が世界で最多となった。日本の死者は272人だった。死者が最も多かったのは米国で、先週1週間で2637人がなくなった。現在、日本ではオミクロン株の新たな系統BA.5などの感染が拡大している。これより前、感染拡大により、日本全国の郵便局では従業員が感染したり、濃厚接触者になったりして、窓口業務を休止するところが増えていると報じられていた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220726/12179269.html
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/10593900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cfa47d3221ee5a2a43d243d21180a2f6.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
新型コロナウイルス, 国内
日本の1週間のコロナ新規感染者 世界最多に
世界保健機関（WHO）が27日に公表した新型コロナウイルスの世界の感染状況に関するレポートによると、日本の新規感染者は先週1週間で96万9068人となった。
それで日本の新型コロナ新規感染者が世界で最多となった。日本の死者は272人だった。死者が最も多かったのは米国で、先週1週間で2637人がなくなった。
現在、日本ではオミクロン株の新たな系統BA.5などの感染が拡大している。
これより前、感染拡大により、日本全国の郵便局では従業員が感染したり、濃厚接触者になったりして、窓口業務を休止する
ところが増えていると報じられていた。