https://jp.sputniknews.com/20220728/12213921.html

日本の1週間のコロナ新規感染者 世界最多に

日本の1週間のコロナ新規感染者 世界最多に

世界保健機関（WHO）が27日に公表した新型コロナウイルスの世界の感染状況に関するレポートによると、日本の新規感染者は先週1週間で96万9068人となった。 2022年7月28日, Sputnik 日本

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新型コロナウイルス

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それで日本の新型コロナ新規感染者が世界で最多となった。日本の死者は272人だった。死者が最も多かったのは米国で、先週1週間で2637人がなくなった。現在、日本ではオミクロン株の新たな系統BA.5などの感染が拡大している。これより前、感染拡大により、日本全国の郵便局では従業員が感染したり、濃厚接触者になったりして、窓口業務を休止するところが増えていると報じられていた。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220726/12179269.html

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