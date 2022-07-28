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米国 欧州復興開発銀行にウクライナ支援686億円を拠出
米国 欧州復興開発銀行にウクライナ支援686億円を拠出
米財務省は欧州復興開発銀行に対し、ウクライナ及び紛争の被害を受けた諸国への支援金として5億ドル（約686億円）を拠出したと発表した。 2022年7月28日, Sputnik 日本
2022-07-28T07:14+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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支援金は、エネルギー、食糧安全保障、交通インフラへの投資、農業生産者や輸出業者への直接融資、難民など社会的弱者への支援などに使われる。米財務省はこの支援金について、400億ドル（約5兆4900億円）のウクライナ支援パッケージから取ったものと付け加えた。ウクライナ支援パッケージは5月に米議会で承認され、バイデン米国大統領が署名している。関連ニュース
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米国 欧州復興開発銀行にウクライナ支援686億円を拠出
米財務省は欧州復興開発銀行に対し、ウクライナ及び紛争の被害を受けた諸国への支援金として5億ドル（約686億円）を拠出したと発表した。
支援金は、エネルギー、食糧安全保障、交通インフラへの投資、農業生産者や輸出業者への直接融資、難民など社会的弱者への支援などに使われる。
米財務省
はこの支援金について、400億ドル（約5兆4900億円）のウクライナ支援パッケージから取ったものと付け加えた。ウクライナ支援パッケージは5月に米議会で承認され、バイデン米国大統領が署名している。