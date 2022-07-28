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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220728/686-12212442.html
米国　欧州復興開発銀行にウクライナ支援686億円を拠出
米国　欧州復興開発銀行にウクライナ支援686億円を拠出
米財務省は欧州復興開発銀行に対し、ウクライナ及び紛争の被害を受けた諸国への支援金として5億ドル（約686億円）を拠出したと発表した。 2022年7月28日, Sputnik 日本
2022-07-28T07:14+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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支援金は、エネルギー、食糧安全保障、交通インフラへの投資、農業生産者や輸出業者への直接融資、難民など社会的弱者への支援などに使われる。米財務省はこの支援金について、400億ドル（約5兆4900億円）のウクライナ支援パッケージから取ったものと付け加えた。ウクライナ支援パッケージは5月に米議会で承認され、バイデン米国大統領が署名している。関連ニュース
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米国, ウクライナ

米国　欧州復興開発銀行にウクライナ支援686億円を拠出

2022年7月28日, 07:14
© Sputnik / Igor Mikhalev米財務省
米財務省 - Sputnik 日本, 1920, 28.07.2022
© Sputnik / Igor Mikhalev
米財務省は欧州復興開発銀行に対し、ウクライナ及び紛争の被害を受けた諸国への支援金として5億ドル（約686億円）を拠出したと発表した。
支援金は、エネルギー、食糧安全保障、交通インフラへの投資、農業生産者や輸出業者への直接融資、難民など社会的弱者への支援などに使われる。
米財務省はこの支援金について、400億ドル（約5兆4900億円）のウクライナ支援パッケージから取ったものと付け加えた。ウクライナ支援パッケージは5月に米議会で承認され、バイデン米国大統領が署名している。
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