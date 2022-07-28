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エド・シーラン氏 Spotifyでフォロワー1億人を達成
エド・シーラン氏 Spotifyでフォロワー1億人を達成
スウェーデンのスポティファイ・テクノロジー社が運営の音楽ストリーミングサービスSpotifyで、英シンガーソングライターのエド・シーラン氏がフォロワー数1億人を達成し、最高記録を樹立した。 2022年7月28日, Sputnik 日本
2022-07-28T08:06+0900
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Spotifyのフォロワー数リストは、ナンバー２には8164万人を集めたアリアナ・グランデ さんが、3位にはビリー・アイリッシュさん（6618万人）が入った。続いて4位には米ラッパーのドレイク氏（6540万人）、5位にはポップスターのジャス ティン・ビーバー氏（6349万人）が入っている。関連ニュース
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エド・シーラン氏 Spotifyでフォロワー1億人を達成
スウェーデンのスポティファイ・テクノロジー社が運営の音楽ストリーミングサービスSpotifyで、英シンガーソングライターのエド・シーラン氏がフォロワー数1億人を達成し、最高記録を樹立した。
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のフォロワー数リストは、ナンバー２には8164万人を集めたアリアナ・グランデ さんが、3位にはビリー・アイリッシュさん（6618万人）が入った。
続いて4位には米ラッパーのドレイク氏（6540万人）、5位にはポップスターのジャス ティン・ビーバー氏（6349万人）が入っている。