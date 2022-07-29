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新型コロナ、自宅療養者が初の100万人超 日本国民の115人に1人

新型コロナ、自宅療養者が初の100万人超 日本国民の115人に1人

日本国内で新型コロナウイルスに感染し自宅で療養している人の数が、27日現在で109万8671人に上ったことが明らかになった。自宅療養者が100万人を超えるのは初で、過去最多更新は2週連続。厚生労働省が29日発表し、日本の各メディアが伝えている。 2022年7月29日, Sputnik 日本

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毎日新聞によると、前週発表時（20日時点）には新型コロナの自宅療養者は61万2023人で、1週間で約50万人増加した。都道府県別では東京都が15万7576人、大阪府11万5909人、神奈川県7万4937人などとなっている。単純計算すれば、日本国民の約115人に1人が自宅療養をしている計算になる。現在、日本ではオミクロン株の新たな系統BA.5により、感染第7波が拡大している。27日に世界保健機関が発表したデータによると、日本の新規感染者は24日までの1週間で96万9068人となり、世界最多となったという。関連ニュース

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